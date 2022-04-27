Тепло и почти без осадков. Прогноз погоды в Украине (карта)

В Украине будет тепло/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 27 апреля, будет практически без осадков. Столбики термометров будут достигать 22 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня осадки в виде дождя прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 13 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +17...+22 градуса.

В северных регионах – 12-19 градусов тепла. На юге ожидается 18-22 градуса выше нуля.

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В Киеве прогнозируют переменную облачность, 12-14 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо – +19…+21 градус.

Какая будет погода в Украине в мае?

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

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Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

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