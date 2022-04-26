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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

До +23 градусов и дожди. Погода в Украине на 26 апреля (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 06:00
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Порывы ветра сегодня будут достигать 10 м/с
В некоторых областях будет идти дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"
В некоторых областях будет идти дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 26 апреля, будет преимущественно сухой. Однако местами ожидаются дожди с грозами. Порывы ветра сегодня будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

В этот день осадки накроют Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 12 до 16 градусов тепла. На востоке прогнозируют +21...+23 градуса.

В северных регионах – 15-21 градус тепла. На юге ожидается 18-23 градуса выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 15-17 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +20…+22 градуса.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому, прежде всего страдают от изменения погоды – больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

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5
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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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