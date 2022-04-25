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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дожди с грозами. Погода в Украине на 25 апреля (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 06:00
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Несмотря на осадки в нашей стране будет очень тепло
В Украине будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В Украине будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 25 апреля, будет влажной. В большинстве областей прогнозируют осадки, местами с грозами. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня большую часть Украины накроют дожди с грозами. В некоторых областях прогнозируют переменную облачность. Температура в течение дня будет высокой. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 16 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +19...+21 градус.

В северных регионах – 18-22 градуса тепла. На юге ожидается 20-23 градуса выше нуля.

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В Киеве прогнозируется дождь с грозой, 18-20 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо — +21...+23 градуса.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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