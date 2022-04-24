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Дожди на востоке и западе: прогноз погоды на 24 апреля в Украине (карта)

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24 апреля, 06:00
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В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18
Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой. Коллаж "Сегодня"
Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 24 апреля, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра и заморозки на почве.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Погода в регионах

На Пасху 2022 в Украине будет тепло, местами температура воздуха будет +21. Ночью осадки прогнозируют почти везде, а днем – ​​небольшие дожди только в западных и восточных регионах.

На Севере 24 апреля без осадков, днем ​​от +14 до +18 градусов.

В южных областях также сухо, +17 +20.

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Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой, температура – ​​от +15 до +18 градусов.

На Западе дождь, +15 +21. В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18.

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Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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