Дожди на востоке и западе: прогноз погоды на 24 апреля в Украине (карта)

В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18

Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 24 апреля, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра и заморозки на почве.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Погода в регионах

На Пасху 2022 в Украине будет тепло, местами температура воздуха будет +21. Ночью осадки прогнозируют почти везде, а днем – ​​небольшие дожди только в западных и восточных регионах.

На Севере 24 апреля без осадков, днем ​​от +14 до +18 градусов.

В южных областях также сухо, +17 +20.

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Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой, температура – ​​от +15 до +18 градусов.

На Западе дождь, +15 +21. В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18.

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Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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