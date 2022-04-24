Дожди на востоке и западе: прогноз погоды на 24 апреля в Украине (карта)

В воскресенье, 24 апреля, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра и заморозки на почве.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Погода в регионах
На Пасху 2022 в Украине будет тепло, местами температура воздуха будет +21. Ночью осадки прогнозируют почти везде, а днем – небольшие дожди только в западных и восточных регионах.
Далее по теме
На Севере 24 апреля без осадков, днем от +14 до +18 градусов.
В южных областях также сухо, +17 +20.
Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой, температура – от +15 до +18 градусов.
На Западе дождь, +15 +21. В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18.
Погода и ее влияние на человека
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.