Тепло и сухо, но не везде. Чего ждать от погоды в Украине 16 сентября

В Украине будет теплая погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг, 16 сентября, ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Столбик термометра будет достигать 25 градусов.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, осадки сегодня ожидаются только в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях. В остальных регионах будет сухо с переменной облачностью.

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Теплее всего в четверг будет в западных областях – 22-26 градусов. Самая низкая температура ожидается в восточных и северных областях – 17-20 градусов. В центре и на юге столбик термометра будет на уровне 20-24 градуса.

В столице 16 сентября также будет сухо, температура 19-21 градус.

Какой будет погода в областях 16 сентября. Данные Укргидрометцентра

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

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