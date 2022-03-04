Террор оккупантов в Ахтырке: ТЭЦ полностью уничтожена, на улицах лежат трупы

В Ахтырке разбирают завалы воинской части / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ахтырке Сумской области гуманитарная катастрофа из-за действий оккупантов, местные власти пытаются договориться об эвакуации людей, но пока тщетно. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

Авианалетами была полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ, разбомблено машинное отделение – город полностью без отопления и энергии.

Реклама

"Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", – пишет Живицкий в телеграме.

Зеленых коридоров оккупант не дает, количество погибших мирных жителей на данный момент подсчитать невозможно.

"На улицах остается много трупов, которые собирают для идентификации. Эта катастрофа происходит благодаря России, которая напала на Украину и при поддержке и содействии всех молчащих россиян этого мира или открыто поддерживающих свою фашистскую власть", – говорит Живицкий.

На Ахтырку россияне сбросили запрещенные бомбы

На Ахтырку оккупанты сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы. Взорвали емкости с нефтью.

"Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью", – сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.