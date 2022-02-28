На Ахтырку россияне сбросили запрещенные бомбы – что взорвали

На улицах Ахтырки продолжаются подрывы, кроме этого, оккупанты угоняют автомобили местных

Российские наемники бросают бомбы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Ахтырку оккупанты сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы. Взорвали емкости с нефтью.

Об этом сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.

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"Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью", – сообщил Кузьменко.

Он добавил, что есть еще одна плохая новость.

"Сейчас по Камышам, те "орки", которые убили людей в автомобиле ВАЗ 21099, сейчас в Камышах взламывают гаражи, забирают автомобили, пожалуйста, пусть забирают все автомобили. Единственное – враг на этих автомобилях, наверное, будет пытаться прорваться через границу", – рассказал Кузьменко.

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Пока городской голова записывал видео, на улице снова начались взрывы.

Обстановка

Оккупант несет значительные потери. Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.

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