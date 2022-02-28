На Охтирку росіяни скинули заборонені бомби – що підірвали

На Охтирку окупанти скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби. Висадили ємності з нафтою.
Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.
"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвані ємності з нафтою", – повідомив Кузьменко.
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Він додав, що є ще одна погана новина.
"Зараз щодо Комишів, ті "орки", які вбили людей в автомобілі ВАЗ 21099, зараз у Комишах зламують гаражі, забирають автомобілі, будь ласка, нехай забирають усі автомобілі. Єдине – ворог на цих автомобілях, напевно, намагатиметься прорватися через кордон", – розповів Кузьменко.
Поки міський голова записував відео, на вулиці знову почалися вибухи.
Ситуація
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