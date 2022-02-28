На Охтирку росіяни скинули заборонені бомби – що підірвали

На вулицях Охтирки продовжуються підриви, крім цього, окупанти викрадають автомобілі місцевих

Російські найманці кидають бомби / Фото: Колаж: Сьогодні

На Охтирку окупанти скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби. Висадили ємності з нафтою.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.

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"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвані ємності з нафтою", – повідомив Кузьменко.

Він додав, що є ще одна погана новина.

"Зараз щодо Комишів, ті "орки", які вбили людей в автомобілі ВАЗ 21099, зараз у Комишах зламують гаражі, забирають автомобілі, будь ласка, нехай забирають усі автомобілі. Єдине – ворог на цих автомобілях, напевно, намагатиметься прорватися через кордон", – розповів Кузьменко.

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Поки міський голова записував відео, на вулиці знову почалися вибухи.

Ситуація

Окупант зазнає значних втрат. Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які вторглися на територію України 24 лютого. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.

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