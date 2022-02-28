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На Охтирку росіяни скинули заборонені бомби – що підірвали

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 лютого, 14:38
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На вулицях Охтирки продовжуються підриви, крім цього, окупанти викрадають автомобілі місцевих
Російські найманці кидають бомби
Російські найманці кидають бомби / Фото: Колаж: Сьогодні

На Охтирку окупанти скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби. Висадили ємності з нафтою.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.

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"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвані ємності з нафтою", – повідомив Кузьменко.

Він додав, що є ще одна погана новина.

"Зараз щодо Комишів, ті "орки", які вбили людей в автомобілі ВАЗ 21099, зараз у Комишах зламують гаражі, забирають автомобілі, будь ласка, нехай забирають усі автомобілі. Єдине – ворог на цих автомобілях, напевно, намагатиметься прорватися через кордон", – розповів Кузьменко.

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Поки міський голова записував відео, на вулиці знову почалися вибухи.

Ситуація

  • Окупант зазнає значних втрат. Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які вторглися на територію України 24 лютого. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.
  • У Вінниці затримали коригувальника вогню артилерії, що працює на розвідку РФ. Поліція давала орієнтування на авто з підозрюваним і дорожній контроль вінничан затримав злочинця.
  • Російська ракета потрапила до панамського судна неподалік Одеси. На судні почалася пожежа.
  • Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмільнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили у бій із МВС.

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