Російські окупанти підірвали нафтобазу в Охтирці, почалася масштабна пожежа (відео)

До Сум направляється військова техніка армії РФ

В Охтирці підірвали нафтобазу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Охтирці Сумської області підірвано нафтобазу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у понеділок, 28 лютого.

"Охтирка. Підірвано нафтобазу. 12:30", – проінформував губернатор.

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Він також додав, що на місці інциденту виникла масштабна пожежа.

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Раніше Живицький попереджав, що до Сум прямує військова техніка армії РФ.

"Є загроза вуличних боїв! Перебувайте в безпечному місці будинку, якнайдалі від вікон", – писав Живицький.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у селі Грінченка під Охтиркою група диверсантів на БТР розстріляла цивільних людей у машині.

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Також ми інформували, що в Охтирці 26 лютого понад 70 людей було поранено. Також загинула семирічна дівчинка.