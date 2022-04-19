Тест вместо ВНО: как будет проходить вступительная кампания в Украине в этом году

ВНО-2022 не будет. Фото: коллаж "Сегодня"

В 2022 году мультипредметный тест, которые будут сдавать абитуриенты вместо традиционного ВНО, будут проводить в три сессии. Сегодня, 19 апреля, завершается регистрация.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

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"19 апреля завершается регистрация на мультипредметный тест, но мы полагаем, что будет три сессии: одна основная, на которую сейчас заканчивается регистрация; будет еще одна дополнительная и еще одна специальная", – сказал он.

По словам Шкарлета, всего будет 28 попыток два раза в день, когда все желающие абитуриенты смогут пройти этот тест, чтобы поступить в учреждение высшего образования.

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