Шкарлет: украинские абитуриенты смогут сдать ВНО-2022 в Европе

Абитуриенты, которые находятся в странах Европы, могут сдать ВНО-2022по месту временного проживания. Мультидисциплинарный тест будет проходить на базе ведущих университетов.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, пишет Украинская правда.
"Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультидисциплинарный тест. Он будет проходить в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов", – отметил Сергей Шкарлет.
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Детали о проведении ВНО пока неизвестны.
Материальная помощь от Польши
Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).
Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.
Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.
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