Шкарлет: украинские абитуриенты смогут сдать ВНО-2022 в Европе

Мультидисциплинарный тест пройдет в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов

Детали о проведении ВНО пока неизвестны / Коллаж "Сегодня"

Абитуриенты, которые находятся в странах Европы, могут сдать ВНО-2022по месту временного проживания. Мультидисциплинарный тест будет проходить на базе ведущих университетов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, пишет Украинская правда.

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"Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультидисциплинарный тест. Он будет проходить в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов", – отметил Сергей Шкарлет.

Детали о проведении ВНО пока неизвестны.

Материальная помощь от Польши

Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).

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Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.

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