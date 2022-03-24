ВНО отметили! Рада утвердила, как в этом году будут зачислять в вузы

Приняты необходимые поправки к законам для упрощения процедуры поступления

ВНО-2022 не будет / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Украины определились с вариантом, как выпускники военного 2022 года смогут стать студентами высших учебных заведений. Верховная Рада приняла поправки к Закону Украины "О полном общем среднем образовании" и "Про высшее образование", которые позволят ученикам выпускных классов не сдавать ВНО и быть зачисленным в вузы по результатам единого мультипредментного онлайн-теста.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Что изменилось

"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сложение государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного тестирования в качестве конкурсного критерия доступа к образовательным услугам исключительно в 2022 году", – сказано в пояснительной записке к принятому законопроекту.

Принятые изменения освободили в 2022 году от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников учебных заведений полного общего среднего образования. Разрешен их прием в учреждения профессионального высшего образования и обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра в особом порядке. Этот порядок определен центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки – без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного теста.

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