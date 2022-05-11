The Washington Post открыла бюро в Киеве – что это означает

Изабель Хуршудян и Макс Берак уже несколько месяцев освещают войну в Украине / Коллаж "Сегодня"

Одно из ведущих и авторитетных американских изданий – газета The Washington Post – решило открыть свое бюро в Киеве. Благодаря постоянной работе американских журналистов в нашей стране Киев будет регулярно находиться в повестке дня США. Также это означает, что в Вашингтоне решили – война с Россией затягивается надолго.

Об этом говорится в заявлении издания, размещенного на сайте The Washington Post.

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Что известно

Редакция The Washington Post сообщила, что бюро в Киеве возглавит бывшая корреспондентка издания в Москве Изабель Хуршудян, которая работает в Украине с начала года. Изабель делала репортажи из обстрелянного Харькова, освобожденной от российских оккупантов Бучи и Бородянки.

В качестве главного корреспондента украинского бюро выступит Макс Берак – бывший глава бюро WP в Найроби. Он работает в Украине с начала вторжения России в Украину.

"Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года", — говорится в сообщении.

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Причина

Редактор отдела иностранных дел The Washington Post Дуглас Джель отметил, что открытие бюро в Киеве означает – редакция готовится к освящению затяжной фазы войны.

"Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", – говорится в заявлении Дугласа Джеля.

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