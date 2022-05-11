The Washington Post відкрила бюро у Києві – що це означає

Ізабель Хуршудян та Макс Берак вже кілька місяців висвітлюють війну в Україні / Колаж "Сьогодні"
Одне з провідних та авторитетних американських видань – газета The Washington Post – вирішило відкрити своє бюро у Києві. Завдяки постійній роботі американських журналістів у нашій країні Київ регулярно перебуватиме на порядку денному США. Також це означає, що у Вашингтоні вирішили – війна із Росією затягується надовго.
Про це йдеться у заяві видання, розміщеного на сайті The Washington Post.
Що відомо
Редакція The Washington Post повідомила, що бюро у Києві очолить колишня кореспондентка видання у Москві Ізабель Хуршудян, яка працює в Україні з початку року. Ізабель робила репортажі із обстріляного Харкова, звільненої від російських окупантів Бучі та Бородянки.
Головним кореспондентом українського бюро виступить Макс Берак – колишній голова бюро WP у Найробі. Він працює в Україні з початку вторгнення Росії до України.
"Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року", – йдеться у повідомленні.
Причина
Редактор відділу закордонних справ The Washington Post Дуглас Джель зазначив, що відкриття бюро у Києві означає – редакція готується до висвітлення затяжної фази війни.
"Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій та гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну та авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі у всьому світі", – йдеться у заяві Дугласа Джеля.
Обстановка
- 11 травня провідні світові ЗМІ обговорювали зрив Росією транзиту газу до Європи, загибель генералів РФ в Україні та успішні атаки українських ВПС.
- 10 травня видання обговорювали падіння російської економіки, паливну кризу в Україні та погано озброєну армію Росії.
- 7 травня провідні світові ЗМІ аналізували ситуацію в Україні та протидію країні-агресорці Росії.