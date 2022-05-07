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Лідери G7 обговорять додаткові санкції проти Росії — про що пишуть світові ЗМІ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 травня, 14:04
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Західні медіа продовжують стежити за війною в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ обговорюють ситуацію в Україні та протидію країні-агресору Росії. Лідери країн вирішують питання додаткових санкцій та допомагають Україні зброєю. Тим часом розкішну яхту, яка може належати Володимиру Путіну, арештували в Італії. Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Нова зброя від США

The Washington Post повідомляє, що Пентагон закупить для України ракети з лазерним наведенням і безпілотники спостереження на суму 136 млн доларів. Адміністрація Байдена звертається до оборонних компаній, щоб доповнити озброєння та інше обладнання, яке вона надає Україні із запасів США.

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Зброя та техніка, які будуть закуплені в американських компаній, є окремою категорією військової допомоги на додачу до величезної кількості озброєнь, які Сполучені Штати вже надали Україні з наявних запасів Пентагону. Цей раунд включає 70-мм ракети на суму 22,6 млн доларів, відомі як удосконалена система високоточної зброї, які можна запускати з вертольотів, додаткові безпілотники Switchblade на 17,8 млн доларів, які при озброєнні можуть бути запущені в російську бронетехніку та військові формування. За словами офіційних осіб, Пентагон також закупить портативні безпілотні літальні апарати Puma на суму 19,7 млн доларів.

Нові санкції проти агресора

Bloomberg пише, що лідери G-7 упродовж вихідних обговорять додаткові санкції проти Росії. Група хоче вжити заходів до параду Путіна 9 травня. ЄС та США можуть заборонити фірмам надавати послуги з транспортування нафти.

ЄС також пропонує:

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  • Відключення Ощадбанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку від міжнародної платіжної системи SWIFT.
  • Обмеження російським юридичним та фізичним особам купівлю нерухомості в ЄС.
  • Заборона надання консультаційних послуг російським компаніям та торгівлі низкою хімічних речовин.
  • Накладення санкцій на Аліну Кабаєву, колишню олімпійську гімнастку, яка, згідно з документом ЄС, "тісно пов'язана" з Володимиром Путіним, та патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву та активно підтримує президента Росії та війну в Україні.
  • Накладення санкцій на військовослужбовців, у тому числі на винних у військових злочинах у Бучі, а також на компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських збройних сил.
  • Накладення нових санкцій на Білорусь, включаючи заходи щодо банків та її основних калійних компаній

У Путіна забрали яхту

The New York Times пише, що після тижнів розслідування італійська влада оголосила про конфіскацію суперяхти вартістю майже 700 мільйонів доларів, заявивши, що її власник має "значні економічні та ділові зв’язки" з "визначними елементами російського уряду". За словами американських офіційних осіб, визначним елементом є не хто інший, як президент Росії Путін.

Останніми днями яхта "Шехерезада" демонструвала ознаки готовності відправитися в плавання. Напевно, планувалося піти до того, як італійський уряд зможе конфіскувати корабель. Але пізно в п’ятницю італійська поліція увійшла на яхту довжиною 459 футів з двома вертолітними палубами, тренажерним залом і басейном, який перетворюється на танцювальний майданчик, і повідомила екіпажу, що корабель нікуди не йде. Міністерство фінансів Італії оголосило, що розслідування встановило, що власник судна, якого воно не назвало, був особою, яка "загрожувала миру та міжнародній безпеці", і що дії цієї особи становили "підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та Незалежність України".

Російські хакери атакували Німеччину

Der Spiegel пише, що російські хакери атакували сайти німецької влади, міністерств та аеропортів і тимчасово паралізували деякі з них. Атаки були спрямовані проти Федеральної поліції та Федерального управління кримінальної поліції, а також кількох органів державної поліції.

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Згідно з внутрішнім офіційним звітом, Бундестаг, Федеральне міністерство оборони та сайт канцлера Олафа Шольца також були серед цілей кампанії хакерів. Деякі сайти були тимчасово недоступні через атаки навантаження.

Путін погрожуватиме Заходу

Reuters пише, що Путін 9 травня пошле Заходу попередження про ядерну війну на параді з нагоди 77-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Проліт над собором Василя Блаженного включатиме надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і, вперше з 2010 року, командний літак Іл-80 "судний день", який буде перевозити російське командування у разі ядерної війни.

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