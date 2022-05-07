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Лидеры G7 обсудят дополнительные санкции против России – о чем пишут мировые СМИ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 мая, 14:04
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Западные медиа продолжают следить за войной в Украине
Запад пытается остановить РФ новыми санкциями
Запад пытается остановить РФ новыми санкциями / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ обсуждают ситуацию в Украине и противодействие стране-агрессору России. Лидеры стран решают вопросы дополнительных санкций и помогают Украине оружием. Тем временем роскошная яхта, которая может принадлежать Владимиру Путину, была арестована в Италии. Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Новое оружие от США

The Washington Post сообщает , что Пентагон закупит для Украины ракеты с лазерной наводкой и беспилотники наблюдения на сумму 136 млн долларов. Администрация Байдена обращается в оборонные компании, чтобы дополнить вооружение и другое оборудование, которое она предоставляет Украине из запасов США.

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Оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, являются отдельной категорией военной помощи в дополнение к огромному количеству вооружений, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине из запасов Пентагона. Этот раунд включает 70-мм ракеты на сумму 22,6 млн. долларов, известные как усовершенствованная система высокоточного оружия, которые можно запускать с вертолетов, дополнительные беспилотники Switchblade на 17,8 млн. долларов, которые при вооружении могут быть запущены в российскую бронетехнику и военные формирования. . По словам официальных лиц, Пентагон также закупит портативные беспилотные летательные аппараты Puma на сумму 19,7 млн. долларов.

Новые санкции против агрессора

Bloomberg пишет , что лидеры G-7 на выходных обсудят дополнительные санкции против России. Группа хочет принять меры к параду Путина 9 мая. ЕС и США могут запретить фирмам предоставлять услуги по транспортировке нефти.

ЕС также предлагает:

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  • Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.
  • Ограничение российским юридическим и физическим лицам на покупку недвижимости в ЕС.
  • Запрет предоставления консультационных услуг российским компаниям и ряду химических веществ.
  • Наложение санкций на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, которая, согласно документу ЕС, "тесно связана" с Владимиром Путиным, и патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и активно поддерживающего президента России и войну в Украине.
  • Наложение санкций на военнослужащих, в том числе на виновных в военных преступлениях в Буче, а также на компании, снабжающие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.
  • Наложение новых санкций на Беларусь, включая меры в отношении банков и ее основных калийных компаний

У Путина забрали яхту

The New York Times пишет , После недель расследования итальянские власти объявили о конфискации суперяхты стоимостью почти 700 миллионов долларов, заявив, что ее владелец имеет "значительные экономические и деловые связи" с "выдающимися элементами российского правительства". По словам американских официальных лиц, выдающимся элементом является не кто иной, как президент России Путин.

В последние дни яхта "Шехерезада" демонстрировала признаки готовности отправиться в плавание. Наверняка планировалось пойти до того, как итальянское правительство сможет конфисковать корабль. Но поздно в пятницу итальянская полиция вошла на яхту длиной 459 футов с двумя вертолетными палубами, тренажерным залом и бассейном, превращающимся в танцевальную площадку, и сообщила экипажу, что корабль никуда не уходит. Министерство финансов Италии объявило, что расследование установило, что владелец судна, которого оно не назвало, был "угрожавшим миру и международной безопасности", и что действия этого лица составляли "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и Независимость Украины".

Российские хакеры атаковали Германию

Der Spiegel пишет , что российские хакеры атаковали сайты немецких властей, министерств и аэропортов и временно парализовали некоторые из них. Атаки были направлены против Федеральной полиции и Федерального управления криминальной полиции, а также ряда органов государственной полиции.

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Согласно внутреннему официальному отчету, Бундестаг, Федеральное министерство обороны и сайт канцлера Олафа Шольца также были среди целей кампании хакеров. Некоторые сайты были временно недоступны из-за нагрузочных атак.

Путин будет угрожать Западу

Reuters пишет , что Путин 9 мая пошлет Западу предупреждение о ядерной войне на параде по случаю 77-летия победы Советского Союза над нацистской Германией. Пролет над собором Василия Блаженного будет включать сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и впервые с 2010 года командный самолет Ил-80 "судный день", который будет перевозить российское командование в случае ядерной войны.

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