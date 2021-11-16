Только по рецепту! Лекарства в Украине будут продавать по-новому

В Украине изменятся правила продажи антибиотиков в аптеках. / Фото: Коллаж: Сегодня
Врачи бьют в набат из-за неконтролируемого употребления антибиотиков в Украине во время пандемии коронавируса. Поэтому уже весной правила продажи этого лекарства в аптеках должны измениться.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Почему необходимо воздержаться от антибиотиков
На самом деле большинство инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта не нуждаются в лечении антибиотиками. Обычно эти вирусные инфекции проходят самостоятельно или нуждаются в симптоматическом лечении.
Следует помнить, что антибиотики не действуют на вирусы и могут навредить.
"Неконтролируемый прием антибиотиков снижает их эффективность во всем мире. Бактерии приобретают способность противостоять антибиотикам и могут "делиться" этой способностью с другими бактериями. Это приводит к неудачному лечению, увеличению затрат на лечение, осложнениям и смерти", – объясняют медики.
А в будущем антибиотики могут оказаться совсем не действенными и придется искать другие пути лечения опасных болезней.
Можно ли будет купить антибиотики
Новый приказ Минздрава № 1971 обязывает врачей с 1 апреля 2022 года выписывать только электронные рецепты на лекарственные средства, согласно инструкции подлежащие отпуску по рецепту.
"Поэтому каждое назначение вашего семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым, а вредной практике самолечения будет положен конец" , – надеются в Минздраве.
Советы по применению антибиотиков
- не занимайтесь самолечением, по первым признакам болезни обратитесь к вашему семейному врачу или педиатру;
- применяйте антибиотики только после назначения врачом;
- для получения лекарственного средства в аптеке используйте рецепт;
- следуйте инструкциям вашего врача и не прекращайте лечение раньше времени, после первого улучшения;
- не делитесь с друзьями и родственниками вашими антибиотиками как "универсальными";
- не используйте старые антибиотики, оставшиеся после предварительного лечения,
- в случае появления побочного действия лекарственного средства обязательно сообщите об этом врачу;
- частое мытье рук и вакцинация помогут предотвратить многие инфекции.
Раньше мы писали:
- Врачи утверждают, что антибиотики не активны по отношению к коронавирусу.
- Продажа антибиотиков за год пандемии выросли втрое. Врачи утверждают, что людям следует опасаться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками.