Треть переболевших COVID-19 не имеют антител: кого это касается

У трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу. Фото: коллаж "Сегодня"

У украинцев, которые легко переболели коронавирусом, могут отсутствовать антитела. Это происходит в трети случаев.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 21 декабря.

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Как рассказал Кузин, исследования показывают, что у трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу.

Также врач добавил, что люди, которые переболели COVID-19, а после вакцинировались – почти в 2,5 раза имеют более низкий риск снова заразиться.

Можно ли отложить вакцинацию, если есть антитела к COVID-19?

Наличие у человека антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации. Делать такой тест перед прививкой не нужно.

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Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным.