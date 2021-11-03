Три года без Гандзюк. Что нужно знать об убийстве активистки

Прошло уже три года после смерти Екатерины Гандзюк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Три года назад умерла общественная активистка Екатерина Гандзюк. После покушения она боролась за жизнь еще три месяца, но 4 ноября 2018 года ее сердце остановилось.

Сайт "Сегодня" вспоминает, кем была Екатерину Гандзюк и на каком этапе расследование ее убийства.

Реклама

Кем была Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк родилась и всю жизнь прожила в Херсоне. Она была известной в городе политической и общественной активисткой, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также занимала должность советника городского головы Херсона Владимира Николаенко.

Была активной участницей Оранжевой революции в Киеве и Евромайдана в Херсоне. В 2006 году избиралась депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва от Блока Юлии Тимошенко. А в мае 2014 года – депутатом Херсонского городского совета по списку политической партии "Батькивщина", но уже в сентябре 2015 года была исключена из партийных рядов.

После оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе работала помощником по вопросам правовой защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области. Активистка неоднократно вступала в конфликты с чиновниками в регионе. У Гандзюк было два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне, а также борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.

Реклама

Также она вместе с другими активистами активно выступала против "пророссийских сил" в регионе, особенно при попытках устроить так называемую "русскую весну" на юге Украины в 2014 году. Гандзюк жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.

Нападение на Гандзюк: как это было

Было 8:30 утра. Ничего не подозревающая Гандзюк, как обычно, шла на работу.

"Это произошло, когда она выходила из своего парадного. Парень был в черной футболке. Его кто-то таки нанял, у него была задача вылить кислоту Кате в лицо. С этой задачей парень справился – Катя в реанимации", – сообщил адвокат Маси Найем.

Реклама

Нападавший оставил неподалеку от места преступления стеклянную банку с остатками едкого вещества, которым облил Гандзюк. А на банке – отпечатки своих пальцев.

Дело, которое изначально было квалифицировано как хулиганство, в тот же день, 31 июля, было переквалифицировано по ч. 2 ст. 121 УК Украины – "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего".

Кто заказал активистку?

Расследование началось с фальстарта. Подозреваемого задержали уже 3 августа – ранее судимый житель Херсона в 2011 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. ("Кража, совершенная с проникновением в жилье").

Но как выяснилось, задержали не того: Геннадий Новиков не имел никакого отношения к этому преступлению, и подозреваемого отпустили из-под стражи.

Новым подозреваемым, непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк оказался Никита Грабчук – именно он, по версии следствия, выплеснул на Катю Гандзюк литр концентрированной серной кислоты. Сама Гандзюк запомнила нападавшего и впоследствии заявила, что это был Грабчук.

Второй подозреваемый, Виктор Горбунов, фигурирует в уголовном деле как человек, который купил кислоту. В течение месяца полиция арестовала, кроме Грабчука и Горбунова, еще трех человек по подозрению в причастности к этому жестокому преступлению: уже 23 августа суд избрал пятому подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Все задержанные были бывшими участниками АТО.

При этом в полиции заявили – организатор убийства Кати Гандзюк оценил ее жизнь в 5 тыс. долларов

Кто виноват в убийстве Екатерины Гандзюк?

Изначально следствие рассматривало три версии нападения:

служебная деятельность,

активная гражданская позиция,

бытовые конфликты.

Вскоре следствие установило, что к нападению причастны представители правоохранительных и государственных структур.

Сама активистка считала, что заказчиками нападения на нее могут быть нынешние или бывшие правоохранители.

Крутой поворот в деле наступил 12 ноября. Как стало известно, еще в субботу, 10 ноября, суд арестовал Игоря Павловского, который был ранее помощником народного депутата.

11 февраля 2019-го главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

Как говорится в представленном документе, чиновника подозревают в организации убийства из корыстных побуждений на заказ с особой жестокостью и по предварительному сговору с группой лиц.

В подозрении прокуратуры указывается, что Мангер мог организовать убийство Гандзюк из-за личной неприязни в связи с ее активной гражданской деятельностью по вопросам противодействия незаконной вырубке лесов под прикрытием искусственных поджогов и другим незаконным деяниям.

Кто уже под стражей?

Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, сейчас рассмотрение дела находится на середине дистанции. Сейчас под стражей находятся Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин – они вероятные заказчики убийства активистки.

Кроме того, в деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.

В октябре 2020 года суд по делу Гандзюк признал виновным в сокрытии преступления еще одного фигуранта – Игоря Павловского. Однако он пошел на сделку со следствием, поэтому был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год.

Последние новости о судебном процессе

Очередные заседания проходят в Днепровском суде Киева.

"Суд на стадии исследования видео с обысков у фигурантов дела", – рассказала адвокат Ольга Веретильник в комментарии сайту "Сегодня".

В апелляционной инстанции, по словам Веретельник, пока заседаний не предвидится.

Ранее мы писали: