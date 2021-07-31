Годовщина смерти. США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела – она умерла

На снимке Екатерина Гандзюк и Дэниел Лангенкамп. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня третья годовщина нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. США призывают украинские власти установить справедливость и привлечь убийц к ответственности.

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Об этом сообщает пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп в Telegram.

Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

"Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности", – сказал он в видеообращении.

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Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября того же года она скончалась.

Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, пока суд не дошел даже до десятого тома. Сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин.