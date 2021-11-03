Три роки без Гандзюк. Що потрібно знати про вбивство активістки

Пройшло вже три роки після смерті Катерини Гандзюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Три роки тому померла громадська активістка Катерина Гандзюк. Після замаху вона боролася за життя ще три місяці, але 4 листопада 2018 її серце зупинилося.

Сайт "Сьогодні" згадує, ким була Катерина Гандзюк та на якому етапі розслідування її вбивства.

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Ким була Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк народилася та все життя прожила у Херсоні. Вона була відомою у місті політичною та громадською активісткою, виконувала обов'язки керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також обіймала посаду радника міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка.

Була активною учасницею Помаранчевої революції у Києві та Євромайдану у Херсоні. 2006 року обиралася депутатом Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко. А у травні 2014 року – депутатом Херсонської міської ради за списком політичної партії "Батьківщина", але вже у вересні 2015 року була виключена із партійних лав.

Після окупації Криму Росією та початку війни на Донбасі працювала помічником з питань правового захисту Управління верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області. Активістка неодноразово вступала у конфлікти із чиновниками в регіоні. Гандзюк мала два головні "напрямки", за якими у неї були принципові опоненти: це протидія "проросійським рухам" у Херсоні, а також боротьба з корупцією певних підрозділів місцевої поліції.

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Також вона разом з іншими активістами активно виступала проти "проросійських сил" у регіоні, особливо під час спроб влаштувати так звану "російську весну" на півдні України у 2014 році. Гандзюк жорстко критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.

Напад на Гандзюк: як це було

Було о 8:30 ранку. Гандзюк, яка нічого не підозрювала, як завжди, йшла на роботу.

"Це сталося, коли вона виходила зі свого парадного. Хлопець був у чорній футболці. Його хтось таки найняв, він мав завдання вилити кислоту Каті в обличчя. З цим завданням хлопець впорався – Катя в реанімації", – повідомив адвокат Масі Найєм.

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Нападник залишив неподалік місця злочину скляну банку із залишками їдкої речовини, якою облив Гандзюк. А на банці – відбитки своїх пальців.

Справа, яка спочатку була кваліфікована як хуліганство, того ж дня, 31 липня, була перекваліфікована за ч. 2 ст. 121 КК України – "Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого".

Хто замовив активістку?

Розслідування розпочалося з фальстарту. Підозрюваного затримали вже 3 серпня – раніше судимий житель Херсона у 2011 році притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 185 ч.3. ("Крадіжка, вчинена з проникненням у житло").

Але як з'ясувалося, затримали не того: Геннадій Новіков не мав жодного відношення до цього злочину, тож підозрюваного відпустили з-під варти.

Новим підозрюваним, безпосереднім виконавцем нападу на Гандзюк виявився Микита Грабчук – саме він, за версією слідства, вихлюпнув на Катю Гандзюк літр концентрованої сірчаної кислоти. Сама Гандзюк запам'ятала нападника та згодом заявила, що це був Грабчук.

Другий підозрюваний, Віктор Горбунов, фігурує у кримінальній справі як людина, яка купила кислоту. Протягом місяця поліція заарештувала, окрім Грабчука та Горбунова, ще трьох людей за підозрою у причетності до цього жорстокого злочину: вже 23 серпня суд обрав п'ятому підозрюваному запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою. Усіх затримані були колишні учасники АТО.

При цьому в поліції заявили – організатор вбивства Каті Гандзюк оцінив її життя у 5 тисяч доларів

Хто винен у вбивстві Катерини Гандзюк

Спочатку слідство розглядало три версії нападу:

службова діяльність,

активна громадянська позиція,

побутові конфлікти.

Незабаром слідство встановило, що до нападу причетні представники правоохоронних та державних структур.

Сама активістка вважала, що замовниками нападу на неї можуть бути нинішні чи колишні правоохоронці.

Крутий поворот у справі настав 12 листопада. Як стало відомо, ще в суботу, 10 листопада, суд заарештував Ігоря Павловського, який раніше був помічником народного депутата.

11 лютого 2019-го голові Херсонської облради Владиславу Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Як йдеться у поданому документі, чиновника підозрюють в організації вбивства з корисливих спонукань на замовлення з особливою жорстокістю та за попередньою змовою з групою осіб.

У підозрі прокуратури зазначається, що Мангер міг організувати вбивство Гандзюк через особисту ворожість у зв'язку з її активною цивільною діяльністю з питань протидії незаконному вирубуванню лісів під прикриттям штучних підпалів та іншим незаконним діянням.

Хто вже під вартою

Справа Гандзюк складається із 59 томів матеріалів, зараз розгляд справи знаходиться на середині дистанції. Зараз під вартою перебувають Мангер та колишній помічник депутата Олексій Левін – вони ймовірні замовники вбивства активістки.

Крім того, у справі Гандзюк трьох безпосередніх виконавців злочину вже засуджено на 6,5, 3, 4 роки тюремного ув'язнення.

У жовтні 2020 року суд у справі Гандзюк визнав винним у прихованні злочину ще одного фігуранта – Ігоря Павловського. Однак він пішов на правочин зі слідством, тому був звільнений від відбування терміну з випробувальним терміном на 1 рік.

Останні новини про судовий процес

Чергові засідання відбуваються у Дніпровському суді Києва.

"Суд на стадії дослідження відео з обшуків у фігурантів справи", – розповіла адвокат Ольга Веретильник у коментарі до сайту "Сьогодні".

В апеляційній інстанції, за словами Веретельник, поки що засідань не передбачається.

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