"Чекаю, коли замовники сядуть": під МВС вимагали покарати вбивць Катерини Гандзюк (фото, відео)

Присутні також виступали проти поліцейського свавілля і що в Україні вільно вбивають активістів

У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ увечері в четвер пройшла акція пам'яті, присвячена дню народження херсонської чиновниці і активістки Катерини Гандзюк, яка загинула в 2018 році, після того як її облили сірчаною кислотою.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Акція під МВС до дня народження Катерини Гандзюк / facebook.com/gandziukgate

У акції взяли участь близько сотні людей – переважно молоді люди, які вимагають справедливого розслідування нападу на активістку. Деякі учасники акції тримали плакати з гаслами на кшталт "Давайте триматися разом".

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Активісти за допомогою аерозольної фарби написали на асфальті прізвище міністра внутрішніх справ та інших посадових осіб МВС.

"Хочемо підтримати людей, які висловлюють свій протест проти свавілля поліції, не розслідують злочини, проти нападів на активістів" , – зазначив один з присутніх.

Акція у день народження Катерини Гандзюк / Фото: Суспільне

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Чоловік підкреслив, що в Україні відбувалося чимало нападів на активістів, зокрема на Сергія Стерненка, а поліція, за його словами, навіть не намагається розслідувати такі випадки.

Ще одна активістка розповіла, що прийшла на акцію, щоб нагадати про те, що замовники вбивства Катерини Гандзюк досі не покарані.

"Багато хто хотів би про це забути, засунути в довгу шухляду цю справу. Скільки років минуло – замовники не сидять. Хочу нагадати про це своєю присутністю тут. Нагадати, що я пам'ятаю про цю справу, я чекаю, коли замовники сядуть", – зазначила дівчина.

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/ Фото: Суспільне

Вона додала, що в Україні активісти не можуть почуватися захищеними і її "пригнічує факт непокарання, що в цій країні вільно вбивають активістів, вбили молоду жінку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, у результаті чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла. Жінці провели 11 операцій, але 4 листопада того ж року вона померла.

Справа Гандзюк складається з 59 томів матеріалів, поки суд не дійшов навіть до десятого тому. Зараз під вартою перебувають екс-голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник депутата Олексій Левін.