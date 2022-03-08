Три ракеты пролетело над Борисполем: две уничтожены

Владимир Борисенко прояснил ситуацию с ракетным обстрелом / Фото: Коллаж: Сегодня

Над Борисполем сбили две ракеты, еще одна упала на территорию города. Об этом рассказал мэр города Владимир Борисенко в видеообращении.

"Над нами пролетело три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, а одна попала по территории воинской части. Объявления воздушной тревоги в городе не было. Была четко понятна траектория полета, сработала ПВО, все нормально, ситуация контролируется", — сказал он.

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Борисенко призвал жителей сохранять спокойствие и беречь нервы.

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