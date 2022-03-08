Три ракети пролетіло над Борисполем: дві знищено

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Над Борисполем збили дві ракети, ще одна впала на територію міста. Про це розповів мер міста Володимир Борисенко у відеозверненні.
"Над нами пролетіло три ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО, а одна влучила по території військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не було. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, спрацювала ППО, все нормально, ситуація контролюється", — сказав він.
Борисенко закликав мешканців зберігати спокій та берегти нерви.
Війна в Україні: ситуація 8 березня
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