"Трупы пачками везут в Улан-Удэ": Геращенко выложил перехваченный разговор военного РФ

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал перехваченный телефонный разговор российского оккупанта со своим товарищем в РФ. Военный признался, что не встречал в Украине военных баз НАТО, а его приятель рассказал, как изменилась жизнь в РФ за последние дни.

- Ладно, зае**сь, что жив, здоров. У нас тут пачками трупы везут. В Улан-Удэ.

- Да я знаю, братан.

- Ты самое главное мне скажи – ты видел натовские базы там?

- Нет пока.

- Нет? А нам показывают здесь, что там натовские базы одна на другой, и их бомбят.

- Да это все п***еж, не верь там нах**. То, что вам показывают – это вообще х**ня.

- Ну нам показывают, Путин показывает.

- Это все фейк нах**. Сколько доллар сейчас?

- 120.

- Е**ный в рот.

- 120 рублей, полностью запретили европейский товар в продаже, все машины, все здесь запретили б**дь, нифига не завозится, визы запретили полностью во все страны. Нам короче как Северной Корее железный занавес сделали. Twitter, Facebook, Instagram отключили.