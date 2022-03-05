"Трупи пачками везуть до Улан-Уде": Геращенко виклав перехоплену розмову військового РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував перехоплену телефонну розмову російського окупанта зі своїм товаришем у РФ. Військовий зізнався, що не зустрічав в Україні військових баз НАТО, а його приятель розповів, як змінилося життя РФ за останні дні.
- Гаразд, заї**сь, що живий, здоровий. В нас тут пачками трупи везуть. До Улан-Уде.
- Та я знаю, брате.
- Ти найголовніше мені скажи – ти бачив натовські бази там?
- Поки ні.
- Ні? А нам показують тут, що там натовські бази одна на іншій, і їх бомбардують.
- Та це все п***ьож, не вір там нах**. Те, що вам показують – це взагалі х**ня.
- Ну, нам показують, Путін показує.
- Це все фейк нах**. Скільки долар зараз?
– 120.
- Є**ний у рот.
- 120 рублів, повністю заборонили європейський товар у продажу, всі машини, все тут заборонили б**дь, ніфіга не завозиться, візи заборонили повністю у всі країни. Нам коротше, як Північній Кореї, залізну завісу зробили. Twitter, Facebook, Instagram відключили.
СБУ перехопила розмову російських омоновців
Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців, направлених в Україну.
"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СОБР кемерівський", – говорилося під час розмови окупантів.
Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.