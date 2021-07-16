Тупицкому сообщили о новом подозрении: что ему "шьют" на этот раз

Скандальному судье светит не только штраф, но и даже тюрьма за незаконные подписания документов КСУ

Бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому сообщено о подозрении в незаконном использовании ключа электронной подписи платежных документов КСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ОГП отмечают, что Тупицкий по предварительному сговору с главным бухгалтером Конституционного суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего было искажено информацию об истинном их подписчике.

Также по данным следствия, Тупицкий, после отстранения от должности главы КСУ из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание незаконно использовать этот ключ от его имени для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе вместо него самого.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", – заявили в прокуратуре.

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Наказание по ч.2 ст.361 УК Украины, по которой подозревают судью, предусматривает штраф от 10 200 до 17 000 грн или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого с должности главы КСУ. Точнее, он не уволил судью, а отменил указ Януковича о назначении Тупицкого главой КСУ.