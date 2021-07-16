Тупицькому повідомили про нову підозру: що йому "шиють" цього разу

Скандальному судді світить не тільки штраф, але і навіть в'язниця за незаконні підписання документів КСУ

Колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому повідомлено про підозру у незаконному використанні ключа електронного підпису платіжних документів КСУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У ОГП відзначають, що Тупицький за попередньою змовою з головним бухгалтером Конституційного Суду здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача.

Також за даними слідства, Тупицький, після відсторонення від посади голови КСУ через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головному бухгалтеру та дав незаконну вказівку незаконно використовувати цей ключ від його імені для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі замість нього самого.

"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", – заявили в прокуратурі.

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Покарання за ч.2 ст.361 КК України, за якою підозрюють суддю, передбачає штраф від 10 200 до 17 000 грн або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 июля Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького з посади голови КСУ. Точніше, він не звільнив суддю, а скасував указ Януковича про призначення Тупицького головою КСУ.