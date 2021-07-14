Увольнение Тупицкого. Верховный суд отменил указ Зеленского

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Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Верховном суде.

"Верховный суд признал противоправным указа президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС", - сказал собеседник агентства.

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Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Верховном суде.

"Верховный суд признал противоправным указа президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС", – сказал собеседник агентства.

Напомним, 27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

Позже Тупицкий обжаловал указ Зеленского в Верховном суде.