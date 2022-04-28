У домработницы Медведчука нашли полмиллиона долларов и десятки тысяч евро

У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Фото: коллаж "Сегодня"

У домработницы задержанного депутата Виктора Медведчука провели обыски. В результате у женщины изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). В итоге у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.

"И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – написала Венедиктова.

Задержание Медведчука

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