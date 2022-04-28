У домработницы Медведчука нашли полмиллиона долларов и десятки тысяч евро

У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Фото: коллаж "Сегодня"
У домработницы задержанного депутата Виктора Медведчука провели обыски. В результате у женщины изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
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Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). В итоге у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.
"И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – написала Венедиктова.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.