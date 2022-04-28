У хатньої робітниці Медведчука знайшли півмільйона доларів та десятки тисяч євро

У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро. Фото: колаж "Сьогодні"

У хатньої робітниці затриманого депутата Віктора Медведчука провели обшуки. У підсумку у жінки вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

Обшук провели під час розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України). У підсумку у хатньої робітниці Медведчука вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

"І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", – написала Венедіктова.

Затримання Медведчука

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