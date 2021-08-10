У генпрокурора создали Международный совет по вопросам военных преступлений

Генпрокурор Ирина Венедиктова провела первое заседание Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданного при Офисе генпрокурора.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор Ирина Венедиктова / Фото: Офис генпрокурора

Основная цель создания Международного совета экспертов – привлечение иностранных и международных специалистов, национальных экспертов по международному гуманитарному и уголовному праву, а также представителей неправительственных правозащитных организаций для изучения опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

"Международная экспертная платформа позволит нам выработать дорожную карту по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта в Крыму и на Востоке Украины, а также привлечения к ответственности причастных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности во всех юрисдикциях", – отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что сейчас работа происходит по многим векторам одновременно: продолжается расследование и направление дел в национальные суды и активное взаимодействие с Международным уголовным судом.

Международный совет по военным преступлениям прошел в Офисе генпрокурора / Фото: Офис генпрокурора

Также Офис генпрокурора сотрудничает с коллегами из других стран, которые преследуют своих граждан за незаконное участие в боевых действиях на Донбассе.

"На этой новой площадке будет межинституциональная координация и единое информационное поле для всех заинтересованных сторон", – уверена генпрокурор.

Кто вошел в Международный совет

К работе в Международном совете пока присоединились:

заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина;

заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин;

постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;

доцентка кафедры международного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого и директор Центра международного гуманитарного права и переходного правосудия Оксана Сенаторова;

вице-президент Украинской ассоциации международного права Тимур Короткий;

первый вице-президент Украинской ассоциации международного права Николай Гнатовский;

основатель ОО "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский;

главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов;

журналистка и координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

С чего начнет Cовет

Эксперты отметили, что готовы присоединиться к подготовке специалистов следственных подразделений, которые будут созданы в СБУ и Нацполиции и специализироваться на преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Базой для проведения обучения будет Тренинговый центр прокуроров. Также специалисты подчеркнули, что необходимо инициировать углубление знаний в этой области и для судей.

"Уверена, что с таким мощным экспертным составом наш Международный совет сможет разработать методологию и рекомендации для прокуроров, следователей и судей. Кроме этого, мы поставим целью разработать видение или стратегию государственной политики в уголовной юстиции в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", – заявила Венедиктова.

Она добавила, что среди первоочередных задач также коммуникация о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда.

В Офисе генпрокурора 10 августа собрались эксперты по военным преступлениям / Фото: Офис генпрокурора

Генпрокурор также подчеркнула чрезвычайно важную роль представителей неправительственных правозащитных организаций, все годы вооруженного конфликта и оккупации активно помогавших правоохранителям в сборе доказательств для передачи в Международный уголовный суд.

По словам Ирины Венедиктовой, вскоре Офис генпрокурора направит в МУС очередное информационное сообщение о событиях в Крыму.

Напомним, в июне Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые предусматривают пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии. За принятие законопроекта в четверг проголосовали 228 депутатов при 226 необходимых.

Ранее руководитель Государственного бюро расследований рассказал о количестве производств по расследованию военных преступлений.