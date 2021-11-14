У границы с Беларусью погиб польский военный и состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось – главные новости за ночь

На место службы солдат прибыл чуть больше, чем неделю назад, а состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Нарушений на 27 миллиардов. В Кривом Роге проверили работу мэрии

В Кривом Роге специалисты провели полную ревизию доходов и расходов бюджета города. В ходе проверок финансисты выявили нарушений на сумму более чем 27 миллиардов гривен.

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Масштабной проверкой занимались сразу с десяток государственных ведомств / Фото: Коллаж: Сегодня

Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района. Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана. Потерь среди военнослужащих нет.

Вооруженные силы Армении открыли огонь. Коллаж "Сегодня"

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Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось – Ясько

Третьему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили резко стало плохо.

"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию. Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", – написала депутат.

Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри. Коллаж "Сегодня"

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У границы с Беларусью погиб польский военный

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.