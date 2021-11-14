Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий та стан здоров'я Саакашвілі різко погіршився – головні новини за ніч

На місце служби солдатів прибув трохи більше ніж тиждень тому, а стан Михайла Саакашвілі серйозно погіршився. Колаж "Сьогодні".
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Порушень на 27 мільярдів. У Кривому Розі перевірили роботу мерії
У Кривому Розі фахівці провели повну ревізію доходів та видатків бюджету міста. У ході перевірок фінансисти виявили порушень на суму понад 27 мільярдів гривень.
Азербайджан повідомив про поновлення обстрілів у Нагірному Карабасі
Азербайджан заявив про поновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Збройні сили Вірменії відкрили вогонь із різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану. Втрат серед військовослужбовців немає.
Стан здоров'я Саакашвілі різко погіршився – Ясько
Третьому президенту Грузії, голові Виконавчого комітету з реформ України Міхаїлу Саакашвілі стало різко погано.
"Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Міхаїла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його мають евакуювати в реанімацію. Але куди? У жахливій в'язниці без медичного обладнання у Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці", – написала депутат.
Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий
В Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовець. Військовий служив у резерві і не виконував завдань поруч із польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тижня тому, і з того моменту він жодного разу не контактував з мігрантами.