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Стан здоров'я Саакашвілі різко погіршився – Ясько

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
13 листопада, 22:14
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Михайло Саакашвілі не зміг піднятися з ліжка
Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе знаходиться усередині. Колаж "Сьогодні"
Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе знаходиться усередині. Колаж "Сьогодні"

Третьому президенту Грузії, голові Виконавчого комітету реформ України Михайлу Саакашвілі різко погано стало.

Про це повідомила народний депутат Єлизавета Ясько у Фейсбук.

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Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Михайла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його повинні евакуювати в реанімацію. Але куди? У жахливій в'язниці без медичного обладнання у Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці ", – написала депутат.

За її словами, лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе знаходиться всередині та заявив:

"Час іде, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту стає гірше з кожним вдень. Рішенням буде його смерть, іншого рішення у медицині немає".

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Раніше ми писали про те, що співак та актор Вахтанг Кікабідзе просив президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі .

Крім того, адвокат Саакашвілі повідомляв, що у руставській 12-й установі медичний сервіс у його підзахисного був кращим чим є зараз.

Грузія
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