Стан здоров'я Саакашвілі різко погіршився – Ясько

Михайло Саакашвілі не зміг піднятися з ліжка

Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе знаходиться усередині. Колаж "Сьогодні"

Третьому президенту Грузії, голові Виконавчого комітету реформ України Михайлу Саакашвілі різко погано стало.

Про це повідомила народний депутат Єлизавета Ясько у Фейсбук.

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Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Михайла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його повинні евакуювати в реанімацію. Але куди? У жахливій в'язниці без медичного обладнання у Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці ", – написала депутат.

За її словами, лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе знаходиться всередині та заявив:

"Час іде, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту стає гірше з кожним вдень. Рішенням буде його смерть, іншого рішення у медицині немає".

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Раніше ми писали про те, що співак та актор Вахтанг Кікабідзе просив президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі .

Крім того, адвокат Саакашвілі повідомляв, що у руставській 12-й установі медичний сервіс у його підзахисного був кращим чим є зараз.