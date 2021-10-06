У коронавируса есть еще одна "побочка": чего опасаться

Новая "побочка" у коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Согласно новому исследованию, воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает издание The Mirror.

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Детали исследования

В Британском журнале дерматологии опубликовали исследование, которое провели с помощью 50 участников с воспалением пальцев ног. Ученые обнаружили, что организм производит иммунный ответ с высоким уровнем некоторых аутоантител.

Какие симптомы?

Симптомы могут появиться в виде обмороженного воспаления и покраснения на руках и ногах. Иногда это может длиться месяцами.

Отмечается, что воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к набуханию или изменению цвета пальцев рук и ног.

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Покраснение пальцев. Фото: Getty

Что говорят эксперты?

Доктор Чарльз Кассиус заявил, что эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы. Однако, по его словам, мало что известно о патофизиологии.

Эксперты добавили: нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды прививались от коронавируса.

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Новый побочный эффект от борьбы с коронавирусом. Фото: BBC

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Напомним, ранее американские и израильские ученые выявили новый побочный эффект от вакцины против коронавируса Pfizer. Этот препарат может негативно повлиять на работу сердца.

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