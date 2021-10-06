У коронавируса есть еще одна "побочка": чего опасаться

Новая "побочка" у коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Согласно новому исследованию, воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с COVID-19.
Об этом сообщает издание The Mirror.
Детали исследования
В Британском журнале дерматологии опубликовали исследование, которое провели с помощью 50 участников с воспалением пальцев ног. Ученые обнаружили, что организм производит иммунный ответ с высоким уровнем некоторых аутоантител.
Какие симптомы?
Симптомы могут появиться в виде обмороженного воспаления и покраснения на руках и ногах. Иногда это может длиться месяцами.
Отмечается, что воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к набуханию или изменению цвета пальцев рук и ног.
Что говорят эксперты?
Доктор Чарльз Кассиус заявил, что эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы. Однако, по его словам, мало что известно о патофизиологии.
Эксперты добавили: нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды прививались от коронавируса.
Другие "побочки" у коронавируса
- Кровеносная система. При COVID-19 увеличивается риск возникновения нарушений
- свертываемости крови, что приводит к инсультам и отеку легких
- Сердечно-сосудистая система. COVID-19 провоцирует развитие аритмий, декомпенсацию сердечной деятельности и даже возникновение инфаркта миокарда
- Заболевания внутренних органов. В период заболевания COVID-19 выделительная система человека за счет кислородного голодания перестает справляться со своими функциями, не происходит детоксикации (очистки) крови. На этом фоне развиваются полиорганная недостаточность и многочисленные отеки тканей внутренних органов
- Иммунитет. У переболевших COVID-19 отмечаются длительные сбои иммунитета
Напомним, ранее американские и израильские ученые выявили новый побочный эффект от вакцины против коронавируса Pfizer. Этот препарат может негативно повлиять на работу сердца.
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- В июле голландское издание NRK сообщило, что у 17-летней девушки, которая вакцинировалась препаратом Pfizer, после процедуры на размер увеличилась грудь.
В украинском Минздраве назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.