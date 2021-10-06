У коронавіруса є ще одна побічна реакція: чого побоюватися

Нова "побочка" у коронавіруса. Фото: колаж "Сьогодні"
Згідно з новим дослідженням, запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з COVID-19.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Деталі дослідження
У Британському журналі дерматології опублікували дослідження, яке провели за допомогою 50 учасників із запаленням пальців ніг. Вчені виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем деяких аутоантитіл.
Які симптоми?
Симптоми можуть з'явитися у вигляді обмороженого запалення і почервоніння на руках і ногах. Іноді це може тривати місяцями.
Зазначається, що запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набухання або зміни кольору пальців рук та ніг.
Що кажуть експерти?
Доктор Чарльз Кассіус заявив, що епідеміологія і клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані. Однак, за його словами, мало що відомо про патофізіологію.
Експерти додали: потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі прищеплювалися від коронавірусу.
Інші побічні реакції у коронавіруса
- Кровоносна система. При COVID-19 збільшується ризик виникнення порушень
- згортання крові, що призводить до інсультів та набряку легенів
- Серцево-судинна система. COVID-19 провокує розвиток аритмій, декомпенсацію серцевої діяльності і навіть виникнення інфаркту міокарда
- Захворювання внутрішніх органів. У період захворювання COVID-19 видільна система людини за рахунок кисневого голодування перестає справлятися зі своїми функціями, не відбувається детоксикація (очищення) крові. На цьому тлі розвиваються поліорганна недостатність і численні набряки тканин внутрішніх органів
- Імунітет. У перехворілих на COVID-19 спостерігаються тривалі збої імунітету
Нагадаємо, раніше американські та ізраїльські вчені виявили новий побічний ефект від вакцини проти коронавірусу Pfizer. Цей препарат може негативно вплинути на роботу серця.
Читайте також:
- У липні голландське видання NRK повідомило, що у 17-річної дівчини, яка вакцинувалася препаратом Pfizer, після процедури на розмір збільшилися груди.
В українському МОЗ назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.