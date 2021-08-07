У невакцинированных от COVID-19 высокая смертность от штамма "Дельта" – санврач

Несмотря на то, что эффективность вакцины в случае инфицирования снижается на 10 процентов, она защищает

Индийским штамм коронавируса более заразный и болезнь протекает тяжелее / Фото: коллаж "Сегодня"

В мире наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" у тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

По его словам, штамм коронавируса "Дельта" более заразный, а у человека, который инфицирован им, болезнь тяжелее протекает.

"Однако по летальности разные страны дают разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа", – отметил Кузин.

Кроме того, эффективность вакцины в случае инфицирования штаммом "Дельта" снижается на 10 процентов. Но все равно вакцина защищает.

"Сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что подавляющие проценты смертности, подавляющие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения", – пояснил главный санврач.

С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человек, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, а две дозы – 2 353 218 человек. Всего проведено 6 408 308 прививок.

Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

Также напомним, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

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