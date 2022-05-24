У пса Патрона появилась новая коллега – Найда-водолаз (фото)

Найда "работает" в группе поисковых и водолазно-спасательных работ. / Фото: Пресс-служба МВД, Коллаж: Сегодня

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям есть не только собаки-пиротехники, но и собаки-водолазы. Украинцев познакомили с еще одной защитницей нашего государства.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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Новая "сотрудница"

"Это Найда, новая "сотрудница" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Черкасской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в сети показали новое фото пса Патрона, который служит в команде пиротехников Черниговской области. Он помогает в разминировании территорий. На этот раз его одели в вышиванку.

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