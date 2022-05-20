В Харькове у спасателей появился пушистый "Байрактар" (фото)

Щенка заметили во время ликвидации последствий обстрелов в Киевском районе города

Спасатели оставили себе щенка, которого нашли в завалах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли собачку из-под завалов после очередного обстрела оккупантов. Спасатели решили оставить животное себе. Ему дали кличку Байрактар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"+1 Байрактар для спасателей ГСЧС или лохматое пополнение в харьковском гарнизоне", – написали в ведомстве.

Чрезвычайники заметили щенка во время ликвидации последствий обстрелов в Киевском районе Харькова. С тех пор спасенная собачка осталась с пожарными. Животному дали имя "Байрактар", но все его ласково зовут "Бай".

"С тех пор он несет службу вместе со своими новыми коллегами. Звания и форменной одежды у Байрактара еще нет, но за свою службу он получает заработную плату каждый день в виде разных вкусностей", – отметили в ГСЧС.

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Щенку дали кличку Байрактар

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Патриотический пес Патрон примерил вышиванку

В Сети показали новое фото пса Патрона, который служит в команде пиротехников Черниговской области. Он помогает в разминировании территорий. В этот раз животное нарядили в вышиванку. Соответствующий снимок опубликовала Верховная Рада Украины.

"Патриотический Патрон ГСЧС Украины в вышиванке передает всем привет и делится воодушевлением для победы!" – написали под фото.

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