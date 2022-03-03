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"У Путина нет шансов выиграть": Кулеба обратился к Западу с просьбой

Мария Дмитренко
3 марта, 11:29
Наш народ самый сильный и мужественный! Украинцы продолжают обороняться

Дмитрий Кулеба (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет шансов на победу и обратился к Западу.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить. На этом фото мирные жители вчера блокировали российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Закройте небо немедля!" – написал он в Twitter.

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Ситуация в Украине 3 марта

  • Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.
  • В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
  • Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.
  • Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
  • Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.