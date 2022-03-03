"У Путина нет шансов выиграть": Кулеба обратился к Западу с просьбой

Дмитрий Кулеба (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет шансов на победу и обратился к Западу.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить. На этом фото мирные жители вчера блокировали российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Закройте небо немедля!" – написал он в Twitter.

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Ситуация в Украине 3 марта