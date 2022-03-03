"У Путіна немає шансів виграти": Кулеба звернувся до Заходу з проханням

Дмитро Кулеба (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін не має шансів на перемогу і звернувся до Заходу.

"Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів перемогти. На цьому фото мирні жителі вчора блокували російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захистити себе. Особливо у повітрі. Закрийте небо негайно!" – написав він у Twitter.

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Ситуація в Україні 3 березня