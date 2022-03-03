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"У Путіна немає шансів виграти": Кулеба звернувся до Заходу з проханням

Марія Дмитренко
3 березня, 11:29
Наш народ найсильніший і наймужніший! Українці продовжують оборонятися

Дмитро Кулеба (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін не має шансів на перемогу і звернувся до Заходу.

"Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів перемогти. На цьому фото мирні жителі вчора блокували російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захистити себе. Особливо у повітрі. Закрийте небо негайно!" – написав він у Twitter.

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Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чутно вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни.
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, попри обстріли російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.