У Путина ответили на требование Международного суда ООН по Украине

Путин отказался выполнять решение Международного суда ООН / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия не будет выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", – сказал Песков.
Россия проиграла Украине в Международном суде ООН
Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. Суд обязал Россию немедленно прекратить войну.
"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию" , – написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:
- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
- суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
- 13 судей поддержали решение, против которого были только двое (РФ и Китай);
- решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
- решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.