Почему проигрыш РФ в Международном суде ООН важен для Украины – объяснение Кулебы

Министр заявил, что решение суда станет точкой отсчета

Дмитрий Кулеба отметил, что факт вторжения России констатирован на самом высоком юридическом уровне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Решение Международного суда ООН, согласно которому Российская Федерация обязана немедленно прекратить войну в Украине, – это именно то, чего требовала Украина.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Решение суда

Министр отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:

на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;

13 судей поддержали решение, против которого были только двое (РФ и Китай);

решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;

решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

"Украина здесь победила и требует от России немедленно выполнить приказ суда и прекратить агрессию. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. Не сомневаюсь, что и здесь мы победим, и в конце концов деньгами Россия также заплатит. Сегодняшнее решение – акт справедливости по отношению к украинскому народу", – заявил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. По его словам, игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию.

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Ситуация в Украине 16 марта: