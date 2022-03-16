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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Почему проигрыш РФ в Международном суде ООН важен для Украины – объяснение Кулебы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 марта, 20:54
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Министр заявил, что решение суда станет точкой отсчета
Дмитрий Кулеба отметил, что факт вторжения России констатирован на самом высоком юридическом уровне.
Дмитрий Кулеба отметил, что факт вторжения России констатирован на самом высоком юридическом уровне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Решение Международного суда ООН, согласно которому Российская Федерация обязана немедленно прекратить войну в Украине, – это именно то, чего требовала Украина.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Решение суда

Министр отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:

  • на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
  • суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
  • 13 судей поддержали решение, против которого были только двое (РФ и Китай);
  • решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
  • решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

"Украина здесь победила и требует от России немедленно выполнить приказ суда и прекратить агрессию. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. Не сомневаюсь, что и здесь мы победим, и в конце концов деньгами Россия также заплатит. Сегодняшнее решение – акт справедливости по отношению к украинскому народу", – заявил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. По его словам, игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию.

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Ситуация в Украине 16 марта:

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.

  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

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  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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