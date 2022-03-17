У Путіна відповіли на вимогу Міжнародного суду ООН щодо України

Путін відмовився виконувати рішення Міжнародного суду ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не виконуватиме вимогу Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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"Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", – сказав Пєсков.

Росія програла Україні в Міжнародному суді ООН

Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав Росію негайно припинити війну.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни: