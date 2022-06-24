У Зеленского рассказали, как будет проходить учебный год в Украине

Кирилл Тимошенко подтвердил, что занятия собираются начать с 1 сентября / Фото: Коллаж: Сегодня
Новый учебный год в Украине планируют начать в оффлайн-режиме, но при соблюдении мер безопасности.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
По его словам, занятия планируют начать 1 сентября "преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе".
Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:
- обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС;
- готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
- до начала учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;
- у каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса;
- создаются запасы воды и медикаментов;
- проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.
Напомним, сейчас проходит аудит школ на наличие бомбоубежищ, обеспечивающих безопасность детей и педагогов.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что безопасность детей является приоритетом для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и об общей безопасности учебного процесса.
Зеленский озвучил количество разрушенных оккупантами школ
В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате боевых действий в Украине было разрушено 1873 учебных заведения.
"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это огромный масштаб потерь. Но когда с нами объединены Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", – сказал Зеленский.