У Зеленського розповіли, як проходитиме навчальний рік в Україні

Кирило Тимошенко підтвердив, що заняття збираються розпочати з 1 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий навчальний рік в Україні планують розпочати в офлайн-режимі, але за умови дотримання заходів безпеки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, заняття планують розпочати 1 вересня "переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні".

Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:

обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС;

готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху;

до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;

у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу;

створюються запаси води та медикаментів;

проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, зараз відбувається аудит шкіл щодо наявності бомбосховищ, щоб гарантувати безпеку для дітей та педагогів.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.

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