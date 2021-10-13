Убийство полицейского в Чернигове: четырем задержанным объявили новые подозрения

В деле об убийстве полицейского в Чернигове объявили новые подозрения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуроры объявили новые подозрения по делу об убийстве полицейского Артура Ерохина в Чернигове. Сейчас арестованы четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Черниговской области.

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Новые подозрения

Юношам сообщили новые подозрения – в неоконченном покушении на убийство двух человек по предварительному сговору группой человек (часть 3 статьи 15 Уголовного кодекса Украины).

Ранее этим четырем уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой человек. По ходатайству прокурора, всех подозреваемых арестовали.

Что произошло в Чернигове

По данным следствия, в ночь на 2 октября возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых – несовершеннолетние.

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В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой – доставлен в больницу.

Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Вспыхнувший конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин.

На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко кричал, что он сам полицейский. Затем он же отправил патрульного домой.

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Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.

Отстранение руководства

В Чернигове отстранили от должностейначальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства Артура Ерохина.

Обязанности начальника патрульной полиции и его двух заместителей временно выполнять другие правоохранители. Их имена обещают назвать позже. Решение о дальнейшей карьере Андрея Думича примут по результатам расследования и проверок.

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