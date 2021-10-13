Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом затриманим оголосили нові підозри

У справі про вбивство поліцейського в Чернігові оголосили нові підозри. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокурори оголосили нові підозри у справі про вбивство поліцейського Артура Єрохіна у Чернігові. Зараз арештовані четверо молодих людей, троє з яких неповнолітні.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.

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Нові підозри

Юнакам повідомили про нову підозру – у незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 15 Кримінального кодексу України).

Раніше чотирьом особам вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За клопотанням прокурора всіх підозрюваних арештували.

Що сталося в Чернігові

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні.

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В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні.

Відомо, що у той вечір друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Конфлікт, що спалахнув, привернув увагу випадкових свідків. Його знімали прямо з вікон машин. На одному з таких відео можна побачити, що поліцейські намагалися щось зробити. Особа, схожа на загиблого Артура Єрохіна, голосно повідомляє, що він сам поліцейський. Потім він же відправляє патрульного додому.

Тричі, за інформацією джерел "Сьогодні", патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту і тричі залишала його.

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Відсторонення керівництва

У Чернігові відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думича і двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства Артура Єрохіна.

Обов'язки начальника патрульної поліції і його двох заступників тимчасово виконуватимуть інші правоохоронці. Їхні імена обіцяють назвати пізніше. Щодо подальшої кар'єри Андрія Думича рішення приймуть за результатами розслідування та перевірок.

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