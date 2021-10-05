Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини України

Поліцейський ще був живий: подробиці приїзду патрульних на місце бійки в Чернігові (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 жовтня, 15:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Патрульні приїхали в розпал конфлікту, коли поліцейський ще був живий і бійка тривала
З'явилося нове відео з місця бійки у Чернігові.
З'явилося нове відео з місця бійки у Чернігові. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували ще одне відео з ночі, коли в Чернігові вбили поліцейського Артура Єрохіна. У кадрі видно, як на місце бійки прибули поліцейські.

Відео оприлюднила в соцмережах Олена Камкова.

Реклама

Нові обставини

На відео видно, що на місце розборок приїхав наряд патрульної поліції. Вони намагалися припинити сутичку.

Однак людина в світло-сірому спортивному костюмі, схожа на вбитого Артура Єрохіна, почала кричати, що він "співробітник поліції" і нецензурно висловлюватися. З відео видно, що поліцейський, якого до смерті забили підлітки, був нетверезий.

"Чому поліція їх всіх не розвезла по домівках? Шанс був, щоб всі залишилися живі і неушкоджені" , – написала Камкова.

Реклама

Хто почав бійку?

Також в мережі опублікували відео, з якого можна припустити, що бійку міг почати загиблий поліцейський.

У кадрі видно компанію, яка сиділа на сходах, – молодий хлопець і троє дівчат. В один момент до них підійшов чоловік у сірому костюмі, штовхнув хлопця і почав його бити.

Реклама

Вбивство поліцейського

В ніч з суботи на неділю на вулиці Незалежності четверо хлопців 16-18 років влаштували бійку з двома поліцейськими. Правоохоронці перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Одному з поліцейських завдали більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловік в реанімації. Що саме стало причиною бійки – поліцейські ще з'ясовують.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

67 900

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти